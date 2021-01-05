Кабмін дозволив продавати побутову хімію під час локдауну

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 5 січня конкретизував список товарів, дозволених до продажу під час локдауну в Україні і додав туди побутову хімію та пресу.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "На позачерговому засіданні Кабміну сьогодні рішень щодо нових дат локдауну не приймалося. За ініціативи голови МОЗ Максима Степанова було конкретизовано перелік товарів, які можуть підпадати під заборону продажу на час локдауну… Було добавлено можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці зміни МОЗ сьогодні додав до списку товарів, які можна придбати".

Деталі: За словами Мокана, МОЗ ще озвучить перелік дозволів та заборон перед локдауном.