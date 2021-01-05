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Степанов назвав фейком інформацію про заборону продажу ліків під час локдауну

Вівторок, 5 січня 2021, 17:21
Степанов назвав фейком інформацію про заборону продажу ліків під час локдауну

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що розповсюджена у ЗМІ інформація про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня не відповідає дійсності.

Джерело: брифінг Степанова 5 січня

Пряма мова: "Я бачив цю інформацію, яка з’явилася в мережі, вона не є достовірною.

Чим дозволено буде торгувати в термін з 8 до 25 січня - це торгівля продуктами харчування, на торговельних площах, де не менше 60% площі призначена для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв′язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і засобами захисту рослин.

Торгівельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень".

Деталі: За словами міністра, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів.

Українська правда

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Теми: МОЗСтепановкарантинкоронавірусторгівля
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