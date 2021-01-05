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Інформація про заборону продажу повсякденних товарів під час карантину – фейк: Степанов

Вівторок, 5 січня 2021, 10:02

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час карантину не відповідає дійсності.

Джерело: брифінг Степанова 5 січня

Пряма мова: "Я бачив цю інформацію, яка з’явилася в мережі, вона не є достовірною.

Чим дозволено буде торгувати в термін з 8 до 25 січня - це торгівля продуктами харчування, на торговельних площах, де не менше 60% площі призначена для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв′язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і засобами захисту рослин.

Торгівельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень". 

Нагадаємо: 4 січня з′явилася інформація, що на період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного вжитку.

Доповнюється…

Українська правда
Теми: МОЗСтепановкарантинкоронавірусторгівля


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