Трамп анонсував "пекельну битву" за Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що влаштує "пекельну битву" за посаду, якщо демократи "захоплять" Сенат та Білий дім.

Джерело: Трамп під час мітингу своїх прихильників, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Можна програти й сказати: ну, добре, я програв, спробую іншим разом — а, може, і не спробую, може, я просто повернуся до звичайного життя. Але коли ти перемагаєш з величезною перевагою, а вони крадуть у тебе перемогу та фальсифікують результати — це неприпустимо".

Деталі: Із закликами боротися за "чесні" підсумки виборів президента Трамп виступив у місті Далтон, штат Джорджія.

Чинний голова Білого дому стверджує, що переміг 3 листопада "з великим відривом", підкресливши неприйнятність "фальсифікації виборів".

Нагадаємо: В американському штаті Джорджія 5 січня триває другий раунд виборів на дві посади в Сенаті, який визначить баланс сил у верхній палаті Конгресу на наступні два роки.

На початку грудня влада штату Джорджія повторно сертифікувала результати президентських виборів, вкотре підтвердивши перемогу Джо Байдена за підсумками вже третього перерахунку виборчих бюлетенів.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп "в істериці" говорив деяким радникам, що відмовиться покинути Білий дім у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена.