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Трамп в істериці грозиться не покинути Білий дім - ЗМІ

Четвер, 17 грудня 2020, 09:28
Трамп в істериці грозиться не покинути Білий дім - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп говорив деяким радникам, що відмовиться покинути Білий дім у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Джерело: CNN

Деталі: Відзначається, що про це Трамп говорить в моменти "глибокого заперечення". Ця можливість стривожила деяких помічників, але мало хто вірить, що Трамп дійсно доведе справу до кінця.

"Він влаштовує кляту істерику", - сказав один із неназваних радників. "Насправді він збирається піти, просто брикається".

Білий дім відмовився коментувати дану інформацію.

Що передувало: Протягом тривалого часу Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Джо Байдена підтримала більшу кількість виборців, і стверджував про масові фальсифікації, намагаючись добитися перерахунку голосів через суди.

14 грудня члени Колегії виборників від усіх штатів країни затвердили перемогу Джо Байдена на виборах. Всі голоси були віддані так, як і планувалося, - 306 за Байдена з необхідних для перемоги 270, і 232 - за Дональда Трампа.

"Українська правда" у Threads

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