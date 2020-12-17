Трамп в істериці грозиться не покинути Білий дім - ЗМІ
Четвер, 17 грудня 2020, 10:28
Президент США Дональд Трамп говорив деяким радникам, що відмовиться покинути Білий дім у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена.
Джерело: CNN
Деталі: Відзначається, що про це Трамп говорить в моменти "глибокого заперечення". Ця можливість стривожила деяких помічників, але мало хто вірить, що Трамп дійсно доведе справу до кінця.
"Він влаштовує кляту істерику", - сказав один із неназваних радників. "Насправді він збирається піти, просто брикається".
Білий дім відмовився коментувати дану інформацію.