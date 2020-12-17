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Трамп в істериці грозиться не покинути Білий дім - ЗМІ

Четвер, 17 грудня 2020, 10:28

Президент США Дональд Трамп говорив деяким радникам, що відмовиться покинути Білий дім у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Джерело: CNN

Деталі: Відзначається, що про це Трамп говорить в моменти "глибокого заперечення". Ця можливість стривожила деяких помічників, але мало хто вірить, що Трамп дійсно доведе справу до кінця.

"Він влаштовує кляту істерику", - сказав один із неназваних радників. "Насправді він збирається піти, просто брикається".

Білий дім відмовився коментувати дану інформацію.



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