Іран знову просить Інтерпол заарештувати Трампа

Іран звернувся до Міжнародної організації кримінальної поліції і зажадав оголосити в розшук за червоним циркуляром та заарештувати президента США Дональда Трампа за підозрою у вбивстві іранського генерала Касема Сулеймані в січні 2020 року.

Джерело: речник судової системи Ірану Голам Хоссейн Ісмаїлі, якого цитує Аль-Джазіра

Пряма мова: "Ісламська Республіка Іран дуже серйозно стежить за переслідуванням і покаранням тих, хто замовив і скоїв цей злочин".

Деталі: На прес-конференції у вівторок Ісмаїлі оголосив, що Іран звернувся в Інтерпол з запитом заарештувати Трампа і 47 інших американських чиновників, які, як встановлено розслідуванням, причетні до вбивства високопоставленого генерала минулого року.

Це другий запит Ірану про видачу міжнародного ордера на арешт Трампа і десятків американських чиновників у Пентагоні, Центральному командуванні США та інших організаціях.

Перший був поданий в червні 2020 року. Тоді Інтерпол, який базується у Франції, відхилив запит Ірану, заявивши, що статут організації забороняє будь-яке "втручання політичного, військового, релігійного чи расистського характеру".

Відновлені переговори про судове переслідування Трампа та інших офіційних осіб США є частиною обіцянок Ірану помститися за Сулеймані через рік після його вбивства в результаті удару американського безпілотника в Іраку.

Все це відбувається на тлі того, що 20 січня Трамп маэ покинути свій пост, що, як сподівається Іран, може підвищити його шанси понести відповідальність.

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