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Іран знову просить Інтерпол заарештувати Трампа

Вівторок, 5 січня 2021, 23:53

Іран звернувся до Міжнародної організації кримінальної поліції і зажадав оголосити в розшук за червоним циркуляром та заарештувати президента США Дональда Трампа за підозрою у вбивстві іранського генерала Касема Сулеймані в січні 2020 року.

Джерело: речник судової системи Ірану Голам Хоссейн Ісмаїлі, якого цитує Аль-Джазіра

Пряма мова: "Ісламська Республіка Іран дуже серйозно стежить за переслідуванням і покаранням тих, хто замовив і скоїв цей злочин".

Деталі: На прес-конференції у вівторок Ісмаїлі оголосив, що Іран звернувся в Інтерпол з запитом заарештувати Трампа і 47 інших американських чиновників, які, як встановлено розслідуванням, причетні до вбивства високопоставленого генерала минулого року.

Це другий запит Ірану про видачу міжнародного ордера на арешт Трампа і десятків американських чиновників у Пентагоні, Центральному командуванні США та інших організаціях.

Перший був поданий в червні 2020 року. Тоді Інтерпол, який базується у Франції, відхилив запит Ірану, заявивши, що статут організації забороняє будь-яке "втручання політичного, військового, релігійного чи расистського характеру".

Відновлені переговори про судове переслідування Трампа та інших офіційних осіб США є частиною обіцянок Ірану помститися за Сулеймані через рік після його вбивства в результаті удару американського безпілотника в Іраку.

Все це відбувається на тлі того, що 20 січня Трамп маэ покинути свій пост, що, як сподівається Іран, може підвищити його шанси понести відповідальність.

Передісторія:

  • 3 січня 2020 року американські збройні сили завдали удару по військовій базі поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Загинули вісім осіб, зокрема іранський генерал Касем Сулеймані. Сулеймані був командиром організації, яку США вважає терористичною. Президент Дональд Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі і готував напади на чотири іноземні посольства. 
  • 8 січня Іран відкрито здійснив напад на дві американські військові бази - авіабазу аль-Асад у 160 км на захід від Багдада та аеропорт Ербіля на півночі країни.
  • Іранське державне телебачення заявило, що напад був помстою за вбивство Сулеймані.

Теми: ТрампІран


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