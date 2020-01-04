Американские военные убили террориста номер один в мире — Трамп

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Суббота, 4 января 2020, 00:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что убит иранский генерал Касем Сулеймани был "террористом номер один в мире".

Источник: Facebook Трампа

Прямая речь: "Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани ... Сулеймани готовил неизбежны и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его на горячем и устранили".

Что было раньше: 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них иранский генерал Касем Сулеймани.

Темы: Трамп


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