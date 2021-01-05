Китай не надав дозвіл на візит експертів ВООЗ до Уханя

Всесвітня організація охорони здоров'я досі не отримала дозволу від влади Китаю на візит групи експертів, які вивчатимуть походження коронавірусу, який вперше з'явився в місті Ухань в грудні 2019 року.

Джерело: директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні ми дізналися, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи". Я "дуже розчарований цією новиною".

Деталі: Директор ВООЗ зазначив, що китайська сторона пообіцяла йому якнайшвидше завершити цей процес.

Що передувало: 5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит своїх експертів, і очікується, що найближчим часом туди прибуде група з 10 осіб.

Нагадаємо:

COVID-19 був вперше був виявлений в місті Ухань (Китай) в кінці 2019 року.

Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.

Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.

У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.

Довідка: За даними Worldometer, наразі всього в світі діагностовано 86 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 60 мільйонів хворих вилікувалися, 1 834 354 пацієнтів з COVID-19 померло.

Продовжують боротися з хворобою понад 23 мільйони людей.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу