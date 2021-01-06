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Китай не надав дозвіл на візит експертів ВООЗ до Уханя

Середа, 6 січня 2021, 00:31

Всесвітня організація охорони здоров'я досі не отримала дозволу від влади Китаю на візит групи експертів, які вивчатимуть походження коронавірусу, який вперше з'явився в місті Ухань в грудні 2019 року.

Джерело: директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні ми дізналися, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи". Я "дуже розчарований цією новиною".

Деталі: Директор ВООЗ зазначив, що китайська сторона пообіцяла йому якнайшвидше завершити цей процес.

Що передувало: 5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит своїх експертів, і очікується, що найближчим часом туди прибуде група з 10 осіб.

Нагадаємо:

  • COVID-19 був вперше був виявлений в місті Ухань (Китай) в кінці 2019 року.
  • Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
  • Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
  • У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.

Довідка: За даними Worldometer, наразі всього в світі діагностовано 86 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 60 мільйонів хворих вилікувалися, 1 834 354 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 23 мільйони людей.

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Теми: коронавірус


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