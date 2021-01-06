Понад чверть нових випадків коронавірусу в Європі діагностують в Великобританії

Станом на 5 січня в країнах Європи діагностували 222 566 нових заражень коронавірусом. Найбільше - 60 916 - у Великобританії.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Іспанія, Італія, Чехія та Німеччина. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 20-му місці.

Статистика за 4 січня

Наразі всього в світі діагностовано 86 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 60 мільйонів хворих вилікувалися, 1 834 354 пацієнтів з COVID-19 померло.

Продовжують боротися з хворобою понад 23 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

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