"Наноплівки для прикриття номерних знаків": поліція викрила шахрая

Кіберполіція блокувала мережу вебресурсів, на яких зловмисник продавав наноплівки "для прикриття номерних знаків авто", хоча плівки не мали таких властивостей.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Фігурант через Інтернет продавав плівки, які нібито приховували номери автівок від камер фотофіксації. Товар не мав заявлених властивостей, однак на продажу недіючих плівок чоловік встиг "заробити" понад мільйон гривень.

За даними правоохоронців, чоловік створив 8 вебресурсів під доменами різних країн для реалізації так званих наноплівок. На сайтах вказувалося, що наліпки здатні приховати номерні знаки автівок від розпізнавання камерами фотофіксації та мають "убезпечити" від штрафів за порушення Правил дорожнього руху.

Під час слідчих дій було встановлено, що покупців вводили в оману, оскільки заявлених властивостей такі плівки не мали.

Сировину для виготовлення плівок, кліше під номерні знаки різних країн та технічні засоби для друку фігурант замовляв з Російської Федерації.

Плівка, що покривала один символ на номерному знаку, коштувала 100 гривень. На таких продажах фігурант встиг заробити понад мільйон гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта та за місцем виготовлення наноплівок. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та сировину для виготовлення продукції.

Працівники поліції встановлюють інших можливих причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) . Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо: Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький півроку тому попереджав, що навіть якщо закрити номерний знак на авто, замалювати символи, уникнути покарання за перевищення швидкості не вдасться, бо крім камер автоматичної фіксації на дорогах є й патрулі.

Більше того, неможливість розпізнати символи номерного знака з відстані 20 метрів тягне за собою штраф: 170 грн – якщо вперше (ч.6. ст.121 КУпАП), 255 грн – якщо повторно.

За його словами, "хтось малює, хтось стирає цифри", але й такі водії отримують свої постанови, тож "найкращий спосіб уникнути відповідальності – не порушувати" правила.