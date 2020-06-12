Малюють, стирають, закривають: як винахідливі водії ховаються від камер МВС
Патрульна поліція застерігає водіїв від махінацій з номерними знаками для уникнення фотофіксації швидкості і нагадує про відповідальність.
Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook
Пряма мова: "Винахідливість деяких водіїв не перестає дивувати. Щойно запрацювали камери автоматичної фіксації, як посипалися питання: а що, якщо закрити ДНЗ, замалювати символи, чи розпізнає його система? Чи вдасться таким порушникам уникнути покарання?
Розповідаю: якщо навіть у якийсь спосіб приховується ДНЗ на авто, повністю, або один чи декілька символів і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність все одно наступить"
Деталі: Білошицький пояснює: на дорогах є патрулі, які завжди фізично можуть зупинити водіїв за це порушення, а саме: за експлуатацію авто без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію.
Можуть зупинити і якщо номер забруднений, і це не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів.
За це передбачений штраф у розмірі 170 грн. (ч.6. ст.121 КУпАП). Це якщо перший раз.
За повторне ж порушення штраф — 255 грн. або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.
Пряма мова: "Ось вам приклади такого порушення. Різні способи йдуть в хід: хтось малює, хтось стирає цифри. Ці водії отримали свої постанови.
Наостанок, порада від мене: найкращий спосіб уникнути відповідальності — не порушувати".
Передісторія:
- З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.
- За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві було зафіксовано понад 35 тисяч подій.
- Водночас на другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.
- МВС щодня розповідає про антирекорди та злісних порушників швидкісного режиму.
- За 10 діб роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму, за даними МВС, було сплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1 млн 431 тисяч гривень.