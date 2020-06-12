Малюють, стирають, закривають: як винахідливі водії ховаються від камер МВС

Патрульна поліція застерігає водіїв від махінацій з номерними знаками для уникнення фотофіксації швидкості і нагадує про відповідальність.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "Винахідливість деяких водіїв не перестає дивувати. Щойно запрацювали камери автоматичної фіксації, як посипалися питання: а що, якщо закрити ДНЗ, замалювати символи, чи розпізнає його система? Чи вдасться таким порушникам уникнути покарання?

Розповідаю: якщо навіть у якийсь спосіб приховується ДНЗ на авто, повністю, або один чи декілька символів і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність все одно наступить"

Деталі: Білошицький пояснює: на дорогах є патрулі, які завжди фізично можуть зупинити водіїв за це порушення, а саме: за експлуатацію авто без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію.

Можуть зупинити і якщо номер забруднений, і це не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів.

За це передбачений штраф у розмірі 170 грн. (ч.6. ст.121 КУпАП). Це якщо перший раз.

За повторне ж порушення штраф — 255 грн. або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.

Пряма мова: "Ось вам приклади такого порушення. Різні способи йдуть в хід: хтось малює, хтось стирає цифри. Ці водії отримали свої постанови.

Наостанок, порада від мене: найкращий спосіб уникнути відповідальності — не порушувати".

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