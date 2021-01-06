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Зеленський доручив СБУ перевірити можливу контрабанду ковід-вакцини в Україну

Середа, 6 січня 2021, 17:42

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронцям "негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу".

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою.

У держави є чіткий план вакцинації. Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з ковідом.

За контрабанду і контрафакт має бути покарання".

Деталі: У коментарі "Українській правді" пресслужба СБУ повідомила, що їхні слідчі 6 січня вже внесли в Єдиний реєстр досудового розслідування відомості "про вчинення злочину при ввезенні та застосуванні засобів під виглядом вакцини від вірусу COVID-19, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 321 КК України" (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

Що було раніше: Бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer. За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити цю інформацію.

Українська правда
Теми: Зеленськийвакцинаціякоронавірусскандал


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