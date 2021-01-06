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Кононенко не піде на допит в НАБУ, бо "лікується від отруєння ртуттю"

Середа, 6 січня 2021, 18:17
Кононенко не піде на допит в НАБУ, бо лікується від отруєння ртуттю

Екснардеп і близький соратник колишнього президента Петра Порошенка – Ігор Кононенко заявив, що не зможе прийти на допит в Національне антикорупційне бюро, оскільки "проходить черговий курс відновлення здоров’я після сумнозвісного отруєння ртуттю кілька років тому".

Джерело: його пост у Facebook

Деталі: За твердженням Кононенка, він дізнався, що НАБУ запрошує його на допит на 11 січня, зі ЗМІ, а "не у передбачений законом спосiб". І на попередні виклики до НАБУ не ходив з тієї ж причини – тому що "не отримував у жоден передбачений законом спосіб повістку про виклик як свідка у вказаному кримінальному провадженні".

Пряма мова: "По-друге. На жаль, я не зможу прибути до НАБУ 11 січня, оскільки проходжу черговий курс відновлення здоров’я після сумнозвісного отруєння ртуттю кілька років тому.

По-третє. Без жодного сумніву, я би хотів повернутися якомога раніше і допомогти слідству у встановленні істини в питанні розслідування цього кримінального провадження, але через об'єктивні складнощі зробити це 11 січня я не зможу.

Я, як народний депутат 8 скликання, а також мої колеги зробили багато задля створення незалежних антикорупційних органів.

Поважаю роботу, яку виконує НАБУ, та готовий до співпраці зі слідством.

Я маю намір якнайшвидше укласти з адвокатом договір про надання правової допомоги та передати вам усі необхідні документи".

Передісторія: Кононенка викликали на допит у Національному антикорупційному бюро у справі про видачу за заниженою вартістю спецдозволу на користування державними надрами у Полтавській області.

Як відомо, зараз ексдепутат перебуває за кордоном.

Українська правда

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Теми: КононенкоНАБУ
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