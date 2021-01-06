У Вашингтоні оголошено комендантську годину
Середа, 6 січня 2021, 22:10
У Вашингтоні, де у середу прихильники Дональда Трампа увірвалися до Капітолію, оголошено комендантську годину.
Джерело: Bloomberg у Twitter
Деталі: Мер Вашингтона Мюріель Боузер запровадила в окрузі Колумбія комендантську годину на 12 годин – з 18:00 до 6:00.
Передісторія: У середу учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес планував оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.