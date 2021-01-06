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У Вашингтоні оголошено комендантську годину

Середа, 6 січня 2021, 22:10

У Вашингтоні, де у середу прихильники Дональда Трампа увірвалися до Капітолію, оголошено комендантську годину.

Джерело: Bloomberg у Twitter

Деталі: Мер Вашингтона Мюріель Боузер запровадила в окрузі Колумбія комендантську годину на 12 годин – з 18:00 до 6:00.

Передісторія: У середу учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес планував оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Теми: СШАмітингинадзвичайна подія


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