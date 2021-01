Прихильники Трампа увірвалися в Капітолій, де мають оголосити результати виборів

Учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у середу Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Джерело: BBC News

Деталі: Зараз протестувальники блукають з прапорами залами Капітолію.

Частина з них вже увійшла в залу Сенату.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Protesters are on the third floor of the Senate, walking door to door, shouting “Where the fuck are they?”



They’re in the gallery pic.twitter.com/3v4XsPWl5o — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

3/х



Протестувальники прорвали очеплення поліції і пройшли на сходинки до будинку Капітолію.pic.twitter.com/7aVwlPZhga — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) January 6, 2021

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

WATCH: The U.S. Capitol remains on lockdown after protestors entered the building https://t.co/jbW1p1TJFE pic.twitter.com/2HLhWJ7yt2 — Bloomberg (@business) January 6, 2021

Extraordinary scenes from the Capitol. pic.twitter.com/HqZ4PAcbVg — Maxim A. Suchkov (@m_suchkov) January 6, 2021

