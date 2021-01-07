Коронавірус: в Україні майже 9 тисяч нових заражень, 148 людей померли

Протягом 6 січня в Україні зафіксували ще 8997 нових випадків COVID та 148 смертей від вірусу, госпіталізація знадобилася 2567 людям.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників".

Деталі: За даними відомства, у середу було госпіталізовано 2 567 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та

Запорізькій (509) областях.

При цьому повідомляється про одужання 11 316 заражених. Здійснено тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 099 493 особи, одужало – 773 214 осіб. Хвороба забрала життя 19 505 українців.

Знати більше: COVID-19 Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: За добу 5 січня в Україні підтвердили 6 911 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 14 490 осіб, у лікарні потрапили 2 978 хворих, померли 228 пацієнтів.