Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: в Україні майже 9 тисяч нових заражень, 148 людей померли

Четвер, 7 січня 2021, 08:34

Протягом 6 січня в Україні зафіксували ще 8997 нових випадків COVID та 148 смертей від вірусу, госпіталізація знадобилася 2567 людям.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників".

Деталі: За даними відомства, у середу було госпіталізовано 2 567 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та

Запорізькій (509) областях.

При цьому повідомляється про одужання 11 316 заражених. Здійснено тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 099 493 особи, одужало – 773 214 осіб. Хвороба забрала життя 19 505 українців.

Знати більше: COVID-19  Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: За добу 5 січня в Україні підтвердили 6 911 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 14 490 осіб, у лікарні потрапили 2 978 хворих, померли 228 пацієнтів. 

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах

Україна отримає від США нові бойові катери – Міноборони

Коронавірус: в Україні майже 9 тисяч нових заражень, 148 людей померли

відеоКонгрес США поновив роботу

Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників

Штурм Капітолія: Байден звернувся до Трампа з вимогою

Усі новини...
коронавірус
Мер Черкас виступив проти запровадження локдауну з 8 січня
Світ оновив рекорд з найбільшої кількості випадків COVID-19 за добу
Єврокомісія схвалила вакцину Moderna від коронавірусу
Останні новини
10:58
Відновлення МінАПК відбудеться до 1 лютого – постанова Кабміну
10:37
Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах
10:14
Україна отримає від США нові бойові катери – Міноборони
09:49
Сирія заявила про повітряну атаку Ізраїлю
09:25
мапаСиноптики розповіли, якої погоди чекати на Різдво
08:57
Надзвичайний режим у Вашингтоні збережеться до інавгурації Байдена
08:34
Коронавірус: в Україні майже 9 тисяч нових заражень, 148 людей померли
08:02
відеоКонгрес США поновив роботу
08:00
Головні новини середи і ночі: штурм Капітолію, евакуація Конгресу
07:56
При спробі штурму Капітолію загинули чотири людини
Усі новини...