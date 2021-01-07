Україна отримає від США нові бойові катери – Міноборони

В оборонному відомстві повідомили, що до грудня наступного року Україна отримає від США два нових патрульних катери Mark VI.

Джерело: інформаційне агентство Міністерства оборони України Армія Inform з посиланням на дані Пентагону

Деталі: Повідомляється, що будівництво першої партії кораблів буде завершено до кінця 2022 року.

Будуватиме ці катери для України компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться у майже 20 млн доларів.

Замовником зі сторони США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.

США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI і супутнього устаткування.

Нагадаємо: Влітку 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв про те, патрульні катери Mark VI підвищать спроможності ВМС України та допоможуть протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях.

6 катерів уже готуються для України в рамках безпекової допомоги США за відповідними програмами, а ще десять Mark VI Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету.