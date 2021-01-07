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У Конгресі закликають усунути Трампа за 13 днів до кінця повноважень

Четвер, 7 січня 2021, 21:42

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі закликала до негайного усунення діючого президента Дональда Трампа з посади за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції.

Джерело: Пелосі у коментарі журналістам в Капітолії США, Reuters

Пряма мова: "Вчора президент Сполучених Штатів спровокував збройне повстання проти Америки".

Деталі: За словами Пелосі, Трамп вчинив "крамольний акт".

Крім того, до застосування 25-ї поправки Конституції США закликав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Поправка дозволяє достроково припинити повноваження президента, який став недієздатним. Принаймні один республіканець і 19 демократів у Палаті представників також закликали до цього кроку.

Крім того, як повідомило агентству джерело, знайоме з ситуацією, члени кабінету Трампа і союзники президента-республіканця обговорили можливість застосування положень Конституції США з метою усунення його від посади.

Передісторія:

  • Через штурм Капітолію Конгрес США у середу, 6 січня, не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. Війська Національної гвардії США разом з іншими федеральними службами охорони попрямували до Капітолію, щоб припинити заворушення.
  • В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.
  • 7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.
  • Дональд Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
  • 20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.

Українська правда
Теми: СШАТрампвибори


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