У Конгресі закликають усунути Трампа за 13 днів до кінця повноважень

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі закликала до негайного усунення діючого президента Дональда Трампа з посади за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції.

Джерело: Пелосі у коментарі журналістам в Капітолії США, Reuters

Пряма мова: "Вчора президент Сполучених Штатів спровокував збройне повстання проти Америки".

Деталі: За словами Пелосі, Трамп вчинив "крамольний акт".

Крім того, до застосування 25-ї поправки Конституції США закликав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Поправка дозволяє достроково припинити повноваження президента, який став недієздатним. Принаймні один республіканець і 19 демократів у Палаті представників також закликали до цього кроку.

Крім того, як повідомило агентству джерело, знайоме з ситуацією, члени кабінету Трампа і союзники президента-республіканця обговорили можливість застосування положень Конституції США з метою усунення його від посади.

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