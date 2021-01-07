У Конгресі закликають усунути Трампа за 13 днів до кінця повноважень
Спікер палати представників США Ненсі Пелосі закликала до негайного усунення діючого президента Дональда Трампа з посади за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції.
Джерело: Пелосі у коментарі журналістам в Капітолії США, Reuters
Пряма мова: "Вчора президент Сполучених Штатів спровокував збройне повстання проти Америки".
Деталі: За словами Пелосі, Трамп вчинив "крамольний акт".
Крім того, до застосування 25-ї поправки Конституції США закликав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
Поправка дозволяє достроково припинити повноваження президента, який став недієздатним. Принаймні один республіканець і 19 демократів у Палаті представників також закликали до цього кроку.
Крім того, як повідомило агентству джерело, знайоме з ситуацією, члени кабінету Трампа і союзники президента-республіканця обговорили можливість застосування положень Конституції США з метою усунення його від посади.
Передісторія:
- Через штурм Капітолію Конгрес США у середу, 6 січня, не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. Війська Національної гвардії США разом з іншими федеральними службами охорони попрямували до Капітолію, щоб припинити заворушення.
- В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.
- 7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.
- Дональд Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
- 20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.