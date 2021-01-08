45% республіканців підтримує захоплення Капітолію – опитування

Згідно з опитуванням, 45% прихильників республіканців підтримує дії екстремістів, які захопили в середу Капітолій.

Джерело: опитування, проведене YouGov Direct серед зареєстрованих виборців

Деталі: Опитування серед 1 397 зареєстрованих виборців, які чули про події в Капітолії, показало, що 45% республіканців активно підтримують дії тих, хто перебував у Капітолії і майже стільки ж висловили свою незгоду (43%).

У той же час, засудили напад на Капітолій 96% опитаних демократів.

62% всіх опитаних виборців сприймають ці дії як загрозу демократії. Такої думки дотримуються 93% демократів і 55% незалежних. Однак серед республіканців тільки чверть (27%) вважає, що захоплення Капітолію слід розглядати як загрозу демократії, а дві третини (68%) вважають інакше.

При цьому 59% виборців, обізнаних про події в Капітолії, вважають їх більше жорстокими, ніж більше мирними (28%). Однак щодо республіканців вірно протилежне: 58% проти 22% республіканців вважають те, що відбувається більш мирним, ніж більш жорстоким.

Більшість виборців (55%) вважають, що президент Дональд Трамп "дуже винен" у діях тих, хто вторгся в Капітолій, а ще 11% заявили, що він "у деякій мірі винен". 42% також говорять, що республіканці в Конгресі, які заявили, що вони проголосують проти підтвердження результатів виборів, "дуже винні", а ще 20% вважають, що вони "в якійсь мірі винні".

Набагато менше виборців вважають, що в усьому винен обраний президент Джо Байден (17%). При цьому Байден є найбільшим винуватцем в очах республіканців: 52%, в порівнянні з 28% для Дональда Трампа і 26% для республіканців у Конгресі, які виступили проти підтвердження результатів виборів.

Половина (50%) виборців вважають за доцільне, щоб Трамп був негайно відсторонений від посади через події. Ще 42% вважають, що подібна дія була б недоречною. Республіканці (85%) особливо схильні говорити, що вважають це недоречним.

YouGov опитав 1448 зареєстрованих виборців, в тому числі 1397 осіб, які були в курсі подій в Капітолії. Опитування проводилося 6 січня 2021 року з 17:17 по 17:42 за східним часом. Опитування проводилося через YouGov Direct. Допустима похибка становить приблизно 3,3% для всієї вибірки.

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