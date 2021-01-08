Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США чиновники звільняються через напад на Капітолій

П'ятниця, 8 січня 2021, 06:02
У США чиновники звільняються через напад на Капітолій

Міністр освіти Бетсі Девос та міністр транспорту Елейн Чао, а також помічник секретаря Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб Елінор Маккенс-Кац подали у відставку після захоплення Капітолію.

Джерело: CNN

Пряма мова Маккенс-Кац: "Я планувала залишитися, поки не відбудеться зміна адміністрації, але вчора ввечері мої плани різко змінилися, коли я бачила захоплення будівлі Капітолію. Я вважаю, що така поведінка була абсолютно неприйнятною, і в глибині душі я просто не можу продовжувати".

Деталі: За словами Девос, у зв'язку з останніми подіями вона подає у відставку, яка вступає в чинності 8 січня: "Сьогодні було багато роздумів і дискусій. Очевидно, це правильне рішення".

Нагадаємо:

"Українська правда" в Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
США
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Ексчиновники США вели таємні переговори з близькими до Кремля росіянами щодо України – ЗМІ
Останні новини
16:01
"Не єдина брехня": у ГУР "виправили" Путіна щодо кількості солдатів РФ в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
Усі новини...
Реклама: