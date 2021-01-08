У США чиновники звільняються через напад на Капітолій

Міністр освіти Бетсі Девос та міністр транспорту Елейн Чао, а також помічник секретаря Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб Елінор Маккенс-Кац подали у відставку після захоплення Капітолію.

Джерело: CNN

Пряма мова Маккенс-Кац: "Я планувала залишитися, поки не відбудеться зміна адміністрації, але вчора ввечері мої плани різко змінилися, коли я бачила захоплення будівлі Капітолію. Я вважаю, що така поведінка була абсолютно неприйнятним, і в глибині душі я просто не можу продовжувати ".

Пряма мова Чао: "Сьогодні було багато роздумів і дискусій. Очевидно, це було правильне рішення".

Деталі: За словами Девос, у зв'язку з останніми подіями вона подає у відставку, яка вступає в чинності 8 січня: "Сьогодні було багато роздумів і дискусій. Очевидно, це правильне рішення".

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