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Помер поліцейський, постраждалий під час штурму Капітолія

П'ятниця, 8 січня 2021, 09:10

Офіцер американської поліції помер від травм, отриманих під час сутичок з прихильниками Трампа в Капітолії в середу.

Джерело: ABC News із посиланням на пресслужбу поліції

Деталі: Повідомляється, що загалом це вже п'ятий летальний випадок у результаті захоплення натовпом американського парламенту.

Загиблого поліцейського звати Браян Сікнік. Його не стало у четвер ввечері. Сікнік працював у департаменті поліції Капітолія з 2008 року.

Згідно з повідомленням, поліцейський повернувся в розташування частини після зіткнень з протестувальниками і втратив свідомість. Сікніка доставили в лікарню, але там не вдалося врятувати його життя. За цим фактом проводиться розслідування.

Водночас глава поліції Капітолію Стівен Сунд оголосив про відставку.

Передісторія:

  • Через штурм Капітолію Конгрес США у середу, 6 січня, не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. Війська Національної гвардії США разом з іншими федеральними службами охорони попрямували до Капітолію, щоб припинити заворушення.
  • В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.
  • 7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.
  • Дональд Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
  • 20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.

Українська правда
Теми: СШАнадзвичайна подіяполіціяжертви


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