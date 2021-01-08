Помер поліцейський, постраждалий під час штурму Капітолія

Офіцер американської поліції помер від травм, отриманих під час сутичок з прихильниками Трампа в Капітолії в середу.

Джерело: ABC News із посиланням на пресслужбу поліції

Деталі: Повідомляється, що загалом це вже п'ятий летальний випадок у результаті захоплення натовпом американського парламенту.

Загиблого поліцейського звати Браян Сікнік. Його не стало у четвер ввечері. Сікнік працював у департаменті поліції Капітолія з 2008 року.

Згідно з повідомленням, поліцейський повернувся в розташування частини після зіткнень з протестувальниками і втратив свідомість. Сікніка доставили в лікарню, але там не вдалося врятувати його життя. За цим фактом проводиться розслідування.

Водночас глава поліції Капітолію Стівен Сунд оголосив про відставку.

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