Помер поліцейський, постраждалий під час штурму Капітолія
Офіцер американської поліції помер від травм, отриманих під час сутичок з прихильниками Трампа в Капітолії в середу.
Джерело: ABC News із посиланням на пресслужбу поліції
Деталі: Повідомляється, що загалом це вже п'ятий летальний випадок у результаті захоплення натовпом американського парламенту.
Загиблого поліцейського звати Браян Сікнік. Його не стало у четвер ввечері. Сікнік працював у департаменті поліції Капітолія з 2008 року.
Згідно з повідомленням, поліцейський повернувся в розташування частини після зіткнень з протестувальниками і втратив свідомість. Сікніка доставили в лікарню, але там не вдалося врятувати його життя. За цим фактом проводиться розслідування.
Водночас глава поліції Капітолію Стівен Сунд оголосив про відставку.
Передісторія:
- Через штурм Капітолію Конгрес США у середу, 6 січня, не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. Війська Національної гвардії США разом з іншими федеральними службами охорони попрямували до Капітолію, щоб припинити заворушення.
- В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.
- 7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.
- Дональд Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
- 20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.