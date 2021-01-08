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У МОЗ пояснили, що можна продавати у магазинах під час карантину

П'ятниця, 8 січня 2021, 16:13
Фото informator.ua

Під час "карантину зимових канікул" забороняється діяльність побутових магазинів, а інші можуть торгувати виключно продуктами харчування та товарами першої необхідності.

Джерело: сайт Кабінету міністрів

Дослівно: "Зокрема, забороняється діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60 відсотків площі яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним".

Деталі: Продаж інших груп товарів дозволяється лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, головною метою жорсткіших карантинних обмежень є зменшення мобільності людей та, як наслідок, запобігання інфікуванню коронавірусом.

Він пояснив, що іграшки, одяг, взуття, посуд  тощо не є товарами першої необхідності, але під час першого суворого карантину їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали до цього маркету виключно за іграшкою, одягом чи посудом, а не за продуктами.  

Через це, за словами Ляшка, збільшувалася мобільність та порушувався принцип карантинних обмежень.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов уточнив, що карантинні заходи в частині торгівлі обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається, тому з них можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками.

Степанов також додав, що під заборону не підпадає продаж тютюнових виробів у супермаркетах.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусторгівля


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