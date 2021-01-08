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В Україні почався жорсткий локдаун: які обмеження він передбачає

П'ятниця, 8 січня 2021, 08:07

З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 25 січня.

Джерело: Кабінет міністрів

Деталі: Відповідну постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" було прийнято на засіданні Кабміну 9 грудня.

Відповідно до документа, з 8 до 24 січня 2021 року заборонятиметься робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос).

Забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобів зв’язку, друкованих засобів масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, на торгівельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами.

Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Забороняється робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, театрів.

На період дії посиленого карантину заборонятиметься відвідування закладів освіти (крім дитячих садочків), торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Дозволяється торгівля пальним.

Також у зазначений період можна надавати фінансові послуги, дозволена діяльність фінансових установ і діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльність операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Продовжить працювати громадський транспорт.

 

Доповнюється...

Українська правда
Теми: локдаункарантинкоронавірусУкраїна


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