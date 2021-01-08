Ткаченко розповів, як під час карантину працюватимуть культура і туризм
П'ятниця, 8 січня 2021, 17:25
Під час посиленого карантину зможуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти та готелі.
Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram
Пряма мова: "Робота історико-культурних заповідників дозволена. Тому за цей час обов’язково скористайтесь нагодою та прогуляйтесь. Безумовно, санепідзаходів там дотримуються, все безпечно".
Деталі: Також дозволена:
- робота релігійних установ;
- робота готелів (робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях дозволена з 6:00 до 11:00, а за замовленням клієнтів в готельний номер – цілодобово);
- робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;
- проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);
- виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроектів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику).
Водночас під час локдауну заборонено приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам, а також проводити масові, культурні та розважальні заходи.
Передісторія:
- З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.
Українська правда