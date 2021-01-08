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Ткаченко розповів, як під час карантину працюватимуть культура і туризм

П'ятниця, 8 січня 2021, 17:25
Ткаченко розповів, як під час карантину працюватимуть культура і туризм
Фото з Facebook Bukovel

Під час посиленого карантину зможуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти та готелі.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram

Пряма мова: "Робота історико-культурних заповідників дозволена. Тому за цей час обов’язково скористайтесь нагодою та прогуляйтесь. Безумовно, санепідзаходів там дотримуються, все безпечно".

Деталі: Також дозволена:

  • робота релігійних установ;
  • робота готелів (робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях дозволена з 6:00 до 11:00, а за замовленням клієнтів в готельний номер – цілодобово);
  • робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;
  • проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);
  • виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроектів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику).

Водночас під час локдауну заборонено приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам, а також проводити масові, культурні та розважальні заходи.

Передісторія: 



 

Українська правда

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Теми: Мінкультуритуризмкультуракарантин
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