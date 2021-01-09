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Twitter назавжди заблокував Трампа 

Субота, 9 січня 2021, 00:42
Twitter назавжди заблокував Трампа 

Соцмережа Twitter назавжди заблокувала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

Джерело: блог Twitter

Деталі: Twitter заявив, що назавжди призупиняє дію аккаунта Дональда Трампа @RealDonaldTrump "через ризик подальшого підбурювання до насильства".

 
Скріншот сторінки Трампа станом на 1:55

 
Скріншот сторінки Трампа напередодні блокування

Повідомляється, що рішення було прийнято "після ретельного вивчення нещодавніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump і контексту навколо них".

Що передувало: В ніч штурму Капітолію соцмережа заблокувала аккаунт Трампа на 12 годин і попередила, що якщо він знову порушить правила платформи профіль відключать назавжди.

Популярний стрімінговий сервіс Twitch також назавжди заблокував акаунт Трампа, який він використовував для трансляцій мітингів, повідомляє Reuters.

7 січня Facebook та Instagram забанили Трампа до інавгурації Джо Байдена.

Все про події минулої ночі читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".

Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".

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Теми: Трамп
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