Twitter назавжди заблокував Трампа
Соцмережа Twitter назавжди заблокувала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.
Джерело: блог Twitter
Деталі: Twitter заявив, що назавжди призупиняє дію аккаунта Дональда Трампа @RealDonaldTrump "через ризик подальшого підбурювання до насильства".
Повідомляється, що рішення було прийнято "після ретельного вивчення нещодавніх твітів з облікового запису @realDonaldTrump і контексту навколо них".
Що передувало: В ніч штурму Капітолію соцмережа заблокувала аккаунт Трампа на 12 годин і попередила, що якщо він знову порушить правила платформи профіль відключать назавжди.
Популярний стрімінговий сервіс Twitch також назавжди заблокував акаунт Трампа, який він використовував для трансляцій мітингів, повідомляє Reuters.
7 січня Facebook та Instagram забанили Трампа до інавгурації Джо Байдена.
Все про події минулої ночі читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".
Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".