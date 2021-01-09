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Світ третю добу поспіль б'є рекорд з кількості нових випадків COVID-19 

Субота, 9 січня 2021, 04:01

Станом на 8 січні в світі за добу діагностували рекордні 826 тисячі нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 14 788 ковід-хворих. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У світі виявили 826 364 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 273 230 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. 

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Німеччина, Іспанія, Франція та Італія. Україна зараз на 12-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24-му місці.

 
Статистика за 7 січня

Наразі всього в світі діагностовано 89 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 63 мільйона хворих вилікувалися, 1 919 155 пацієнтів з COVID-19 померло

Продовжують боротися з хворобою понад 23 мільйони людей.

Що передувало: 4 січня в світі діагностували понад 600 тисяч нових заражень. 5 січня 803 тисяч. 6 січня рекордні 825 тисяч нових заражень COVID-19

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

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Теми: коронавірус


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