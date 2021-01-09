На борту літака, що розбився в Індонезії, не було українців – МЗС

За попередньою інформацією, на борту літака, що розбився у суботу в Індонезії, не було громадян України.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter

❗️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Дослівно: "За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти".

Що передувало: У суботу в Індонезії зазнав катастрофи пасажирський літак авіакомпанії Sriwijaya Air із 62 людьми на борту.