На борту літака, що розбився в Індонезії, не було українців – МЗС
Субота, 9 січня 2021, 14:35
За попередньою інформацією, на борту літака, що розбився у суботу в Індонезії, не було громадян України.
Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter
❗️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021
Дослівно: "За попередньою інформацією посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти".
Що передувало: У суботу в Індонезії зазнав катастрофи пасажирський літак авіакомпанії Sriwijaya Air із 62 людьми на борту.
Українська правда