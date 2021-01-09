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Катастрофа МАУ в Тегерані: Держдеп США звинуватив Іран у покриванні винних

Субота, 9 січня 2021, 22:19

У державному департаменті Сполучених Штатів наголосили, що досі не покарані іранські військові, винні в тому, що випустили ракети по українському літаку МАУ рейсу PS752.

Джерело: повідомлення Держдепу

Дослівно: "Власне розслідування Ірану виявило, що Корпус вартових Ісламської революції (IRGC) збив літак двома ракетами "земля-повітря". Однак через рік члени IRGC досі не несли відповідальності за загибель 176 невинних цивільних пасажирів та екіпажу на борту. Натомість протягом усього цього тривалого розслідування режим продовжував захищати тих, хто несе відповідальність за це в IRGC".

Деталі: У повідомленні наголошується, що США з нетерпінням чекають дня, коли іранська влада "оцінить життя іранського народу з тим самим завзяттям, з яким вони зараз прикривають злочини своїх чиновників".

Крім того у Держдепі закликали до справедливого розслідування катастрофи та додали – американський народ вшановує пам'ять пасажирів та екіпажу рейсу міжнародних авіаліній України PS752, життя яких обірвалося внаслідок трагедії.

Читайте також: Рік після збиття PS752 у Ірані: чому ми впевнені, що справедливість неминуча

Передісторія:

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Українська правда
Теми: катастрофа МАУ в ІраніСШАІран


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