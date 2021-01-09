Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа МАУ в Тегерані: Держдеп США звинуватив Іран у покриванні винних

Субота, 9 січня 2021, 21:19
Катастрофа МАУ в Тегерані: Держдеп США звинуватив Іран у покриванні винних

У державному департаменті Сполучених Штатів наголосили, що досі не покарані іранські військові, винні в тому, що випустили ракети по українському літаку МАУ рейсу PS752.

Джерело: повідомлення Держдепу

Дослівно: "Власне розслідування Ірану виявило, що Корпус вартових Ісламської революції (IRGC) збив літак двома ракетами "земля-повітря". Однак через рік члени IRGC досі не несли відповідальності за загибель 176 невинних цивільних пасажирів та екіпажу на борту. Натомість протягом усього цього тривалого розслідування режим продовжував захищати тих, хто несе відповідальність за це в IRGC".

Деталі: У повідомленні наголошується, що США з нетерпінням чекають дня, коли іранська влада "оцінить життя іранського народу з тим самим завзяттям, з яким вони зараз прикривають злочини своїх чиновників".

Крім того у Держдепі закликали до справедливого розслідування катастрофи та додали – американський народ вшановує пам'ять пасажирів та екіпажу рейсу міжнародних авіаліній України PS752, життя яких обірвалося внаслідок трагедії.

Читайте також: Рік після збиття PS752 у Ірані: чому ми впевнені, що справедливість неминуча

Передісторія:

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніСШАІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Катастрофа МАУ: постраждалі держави вимагають згоди Ірану на арбітраж
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР назвали справжню кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: