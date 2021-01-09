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У США почався суд над "шаманом" та іншими знаковими нападниками на Капітолій

Субота, 9 січня 2021, 22:09
У США почався суд над шаманом та іншими знаковими нападниками на Капітолій

У Сполучених Штатах правоохоронці затримали трьох людей, які стали відомими після штурму будівлі Конгресу, зокрема "шамана" Джейка Анджелі.

Джерело: повідомлення Міністерства юстиції США

Деталі: У суботу федеральний суд округу Колумбія взявся за справу трьох чоловіків, яких звинувачують в участі у заворушеннях в Капітолії США у середу, 6 січня.

Всі вони вже затримані правоохоронцями.

Обвинуваченими є Джейкоб Ентоні Ченслі (так званий "шаман QAnon", або Джейка Анджелі), Адам Джонсон та Деррік Еванс.

Під час штурму будівлі Конгресу США фото Джейка Анджелі з рогами та в хутрі облетіли всі світові ЗМІ. Чоловіка звинувачують у насильницькому вторгненні, перебуванні на закритій території та порушенні громадського порядку.

Джейкоб Ентоні Ченслі
Джейкоб Ентоні Ченслі "шаман QAnon"

Адам Джонсон став популярним у соцмережах завдяки фото, на якому він виносить кафедру спікерки Ненсі Пелосі із зали засідань. Його звинувачують у незаконному проникненні до Капітолію.

 
Адам Джонсон

Дерріка Еванса звинувачують у підбуренні натовпу до незаконніх дій. Він вів трансляцію штурму Капітолію на своїй Facebook-сторінці.

Читайте також: Хаос заради Трампа. Як фанати президента США штурмували Капітолій

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: СШАсуд
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