У США почався суд над "шаманом" та іншими знаковими нападниками на Капітолій
У Сполучених Штатах правоохоронці затримали трьох людей, які стали відомими після штурму будівлі Конгресу, зокрема "шамана" Джейка Анджелі.
Джерело: повідомлення Міністерства юстиції США
Деталі: У суботу федеральний суд округу Колумбія взявся за справу трьох чоловіків, яких звинувачують в участі у заворушеннях в Капітолії США у середу, 6 січня.
Всі вони вже затримані правоохоронцями.
Обвинуваченими є Джейкоб Ентоні Ченслі (так званий "шаман QAnon", або Джейка Анджелі), Адам Джонсон та Деррік Еванс.
Під час штурму будівлі Конгресу США фото Джейка Анджелі з рогами та в хутрі облетіли всі світові ЗМІ. Чоловіка звинувачують у насильницькому вторгненні, перебуванні на закритій території та порушенні громадського порядку.
Адам Джонсон став популярним у соцмережах завдяки фото, на якому він виносить кафедру спікерки Ненсі Пелосі із зали засідань. Його звинувачують у незаконному проникненні до Капітолію.
Дерріка Еванса звинувачують у підбуренні натовпу до незаконніх дій. Він вів трансляцію штурму Капітолію на своїй Facebook-сторінці.
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Нагадаємо:
- Напад прибічників Дональда Трампа на Капітолій призвів до загибелі кількох людей.
- Прокуратура США заявила, що вивчить роль самого Трампа в штурмі Капітолію.