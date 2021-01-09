Аномальні снігопади: в Іспанії зростає кількість жертв

В Іспанії вже четверо осіб стали жертвами сильних снігопадів. В країні заблоковано 400 магістральних трас і доріг, у 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на dpa

Деталі: В Іспанії жертвами спричиненої циклоном "Філомена" негоди у вигляді похолодання та сильних опадів стали вже чотири людини, раніше повідомлялося про двох загиблих.

Повідомляється, що серед загиблих один безхатченко, який замерз в одному з парків у південному районі Мадрида Карабанчель. Так само в Мадриді з-під сніжних завалів дістали тіло 54-річного чоловіка, якого, як припускають у поліції, вночі засипало снігом. Двоє інших загиблих - чоловік і жінка, які опинилася в пастці у своєму авто, коли річка вийшла з берегів поблизу Малаги на півдні Іспанії.

Нинішні снігопади стали наймасштабнішими за останні кілька десятків років. Загалом у 50 провінціях країни оголошено найвищий (червоний) рівень небезпеки.

Унаслідок рясних опадів тільки в столиці тисячі людей опинилися заблокованими у власних автомобілях. Щонайменше 400 автомагістралей і доріг не функціонують через снігові замети. До робіт з ліквідації наслідків негоди владі довелося залучати військових.

У багатьох містах товстий сніговий покрив спровокував падіння дерев, що ще більше ускладнило рух транспорту.

Припинено залізничне сполучення в багатьох напрямках, у тому числі між Мадридом і Валенсією. Також у Мадриді зупинилися автобуси, не працюють служби з вивезення сміття. Напередодні через негоду закрили столичний аеропорт.

У Мадриді не було такого снігопаду з 1971 року. Мер міста опублікував у соцмережі Twitter відеозвернення із закликом до містян залишатися вдома. Однак його заклик залишився непочутим - жителі Мадрида все одно гуляли містом - діти ліпили сніговиків, а дорослі пересувалися на лижах.

Очікується, що циклон "Філомена" 10 січня посуне далі на північний схід.