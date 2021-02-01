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Зеленський був шокований заворушеннями у Конгресі США

Понеділок, 1 лютого 2021, 01:51
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський каже, що його шокувало захоплення Капітолію прихильниками Дональда Трампа та вважає, що світу після цього буде доволі складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO

Пряма мова: "Ми звикли вірити, що в США є ідеально працюють демократичні інститути, влада передається спокійно...В Україні ми пережили дві революції, ми розуміли, що таке може відбуватись і в світі. Але що це могло статись в США? Цього ніхто не очікував. Я був дуже стурбований, не хотів, щоб трапився переворот…

Після такого, я вважаю, світу буде складно розглядати США як символ демократії". 

Деталі: Президенту було доволі складно спостерігати за цими подіями, які він назвав "ударом по демократії США". 

Що передувало: Вдень 7 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що засуджує насильство, яке коїлося напередодні у Вашингтоні. 

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Нагадаємо: 

  • Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі Палата представників оголосила імпічмент. Голосування стало наслідком захоплення Капітолію прихильниками Трампа. 
  • В результаті заворушень загинули 5 осіб.

Українська правда
Теми: СШАЗеленський


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