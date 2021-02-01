Зеленський був шокований заворушеннями у Конгресі США

Президент Володимир Зеленський каже, що його шокувало захоплення Капітолію прихильниками Дональда Трампа та вважає, що світу після цього буде доволі складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO

Пряма мова: "Ми звикли вірити, що в США ідеально працюють демократичні інститути, влада передається спокійно...В Україні ми пережили дві революції, ми розуміли, що таке може відбуватись і в світі. Але що це могло статись в США? Цього ніхто не очікував. Я був дуже стурбований, не хотів, щоб трапився переворот…

Після такого, я вважаю, світу буде складно розглядати США як символ демократії".

Деталі: Президенту було доволі складно спостерігати за цими подіями, які він назвав "ударом по демократії США".

Що передувало: Вдень 7 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що засуджує насильство, яке коїлося напередодні у Вашингтоні.

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