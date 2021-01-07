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Зеленський відреагував на події у США

Четвер, 7 січня 2021, 11:38
Зеленський відреагував на події у США

Президент України Володимир Зеленський вдень 7 січня заявив, що засуджує насильство, яке коїлося в середу у Вашингтоні. Там при захопленні Капітолію прихильниками Дональда Трампа під час заворушень загинули 4 осіб.

Джерело: Зеленський у Twitter, прессекретарка президента України Юлія Мендель

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі - Конгресу США. Нас надихає стійкість Конгресу США, який протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провів історичну спільну сесію, яка в переважній більшості підтвердила волю американського народу. Нехай Бог продовжує благословляти Сполучені Штати Америки та нового президента".

Деталі: Мова про сутички прихильників Трампа з поліцією, коли протестувальники прорвали кордон силовиків і увірвалися до будівлі Капітолія у Вашингтоні, де в той час Конгрес саме збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Передісторія:

  • Через штурм Капітолію Конгрес США у середу, 6 січня, не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.
  • Після цього обраний президент США Джо Байден попросив Дональда Трампа звернутися до своїх прихильників.
  • Війська Національної гвардії США разом з іншими федеральними службами охорони попрямували до Капітолію, щоб припинити заворушення.
  • 7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.
  • В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.

Українська правда

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