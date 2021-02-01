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Після скандалу Трамп все ж визначився із адвокатами у справі імпічменту

Понеділок, 1 лютого 2021, 03:25
Після скандалу Трамп все ж визначився із адвокатами у справі імпічменту

45-й президент США Дональд Трамп обрав юристів, яке очолять його захист у справі імпічменту, яку буде розглядати Сенат. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Мова йде про двох адвокатів Девіда Шона та Брюса Кастора. Заяву про це зробили в офісі колишнього президента США.

Відповідне рішення було прийнято після того, як п'ять адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа відмовилися брати участь у справі про імпічмент і представляти сторону захисту всього за тиждень до початку судового розгляду.

Читайте також: Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент

Нагадаємо: 

  • Суд щодо імпічменту має розпочатися з 8 лютого
  • 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.
  • Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 
  • Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.
  • Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.

Українська правда

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Теми: СШАімпічмент
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