Після скандалу Трамп все ж визначився із адвокатами у справі імпічменту

45-й президент США Дональд Трамп обрав юристів, яке очолять його захист у справі імпічменту, яку буде розглядати Сенат.

Джерело: Reuters

Деталі: Мова йде про двох адвокатів Девіда Шона та Брюса Кастора. Заяву про це зробили в офісі колишнього президента США.

Відповідне рішення було прийнято після того, як п'ять адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа відмовилися брати участь у справі про імпічмент і представляти сторону захисту всього за тиждень до початку судового розгляду.

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