Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Після скандалу Трамп все ж визначився із адвокатами у справі імпічменту

Понеділок, 1 лютого 2021, 04:25

45-й президент США Дональд Трамп обрав юристів, яке очолять його захист у справі імпічменту, яку буде розглядати Сенат. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Мова йде про двох адвокатів Девіда Шона та Брюса Кастора. Заяву про це зробили в офісі колишнього президента США.

Відповідне рішення було прийнято після того, як п'ять адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа відмовилися брати участь у справі про імпічмент і представляти сторону захисту всього за тиждень до початку судового розгляду.

Читайте також: Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент

Нагадаємо: 

  • Суд щодо імпічменту має розпочатися з 8 лютого
  • 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.
  • Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 
  • Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.
  • Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.

Українська правда
Теми: СШАімпічмент


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Президент не відчуває загрози від Китаю, хоча ввів санкції проти їхніх інвесторів

В ОРДО заявили про отримання російської вакцини від COVID-19

Кравчук хоче винести на референдум питання Донбасу і Криму

У СБУ пояснили, чому зірвали збори акціонерів "Мотор Січі"

оновленоУ Мінську понад 120 затриманих, в тому числі швейцарська журналістка

оновленоУ РФ затримано більше 80 журналістів і рекордну кількість протестувальників

Усі новини...
США
Зеленський був шокований заворушеннями у Конгресі США
The WSJ назвало імена спонсорів мітингу, після якого почався штурм Капітолію
Дубінський проводить "паралельний підрахунок" голосів за своє виключення
Останні новини
04:25
Після скандалу Трамп все ж визначився із адвокатами у справі імпічменту
03:20
Ізраїль вдвічі збільшив штрафи за порушення карантину
02:29
Президент не відчуває загрози від Китаю, хоча ввів санкції проти їхніх інвесторів
01:51
Зеленський був шокований заворушеннями у Конгресі США
01:09
The WSJ назвало імена спонсорів мітингу, після якого почався штурм Капітолію
00:20
Через замах на вбивство "правої руки" Баканова на засідання зберуться два комітети Ради 
23:25
В ОРДО заявили про отримання російської вакцини від COVID-19
22:46
Кравчук хоче винести на референдум питання Донбасу і Криму
22:01
У ЄС засудили масові затримання й жорстокість у Росії
21:28
У СБУ пояснили, чому зірвали збори акціонерів "Мотор Січі"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!