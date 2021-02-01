Після скандалу Трамп все ж визначився із адвокатами у справі імпічменту
Понеділок, 1 лютого 2021, 03:25
45-й президент США Дональд Трамп обрав юристів, яке очолять його захист у справі імпічменту, яку буде розглядати Сенат.
Джерело: Reuters
Деталі: Мова йде про двох адвокатів Девіда Шона та Брюса Кастора. Заяву про це зробили в офісі колишнього президента США.
Відповідне рішення було прийнято після того, як п'ять адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа відмовилися брати участь у справі про імпічмент і представляти сторону захисту всього за тиждень до початку судового розгляду.
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Нагадаємо:
- Суд щодо імпічменту має розпочатися з 8 лютого.
- 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.
- Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.
- Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.
- Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.
Українська правда