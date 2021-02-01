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МОЗ: Україна вже за два тижні отримає вакцини від коронавірусу 

Понеділок, 1 лютого 2021, 09:38

Україна розпочне вакцинацію проти коронавірусу у лютому, перші вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 надійдуть за два тижні, тобто в середині лютого. 

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко на брифінгу у МОЗ 1 лютого 

Пряма мова: "Україна розпочне вакцинацію у лютому, а вже за два тижні отримає вакцини. Завдяки спільним зусиллям Міністерства охорони здоров'я, уряду та президента, наша країна увійшла у перелік країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу. 

Для початку вакцинації уже підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцини виробництва компанії "Pfizer" – "Biontech". Постачання цих вакцин до України розпочнеться через два тижні, тобто в середині лютого. 

Також листом COVAX Міністерству охорони здоров'я було підтверджено постачання і іншої вакцини, а саме виробництва компанії "AstraZeneca" у кількості від 2,1 млн до 2,7 млн доз. Постачання даної вакцини буде здійснюватися протягом першого-другого кварталі 2021 року".

Деталі: Іващенко зазначив, що на початку січня Україна подала технічну заявку на залучення України до першої хвилі вакцинації з використанням вакцини "Pfizer"/"Biontech". Наша країна запевнила, що може забезпечити необхідний холодовий ланцюг, перевезення та зберігання таких вакцин при ультранизьких температурах. 

Холодовий ланцюг будуть забезпечувати приватні логістичні оператори, а логістика буде здійснюватися за кошти міжнародної технічної допомоги, зазначив Іващенко.

Крім того, Україна стала учасником глобальної ініціативи ВООЗ із вакцинації – GAVI-альянсу, у рамках якого передбачається забезпечення 20% населення України вакциною проти COVID-19. У переліку ініціативи COVAX – вакцини "Pfizer", "AstraZeneca", "Novavax", Moderna тощо. 

Вакцини з цієї ініціативи для 20% населення Україна отримає безкоштовно, а надалі зможе закуповувати їх за нижчою ціною.

Іващенко наголосив, що МОЗ також намагається використати інші механізми отримання вакцин: зокрема, просить країни "Великої сімки" та Європейського Союзу допомогти з раннім доступом до вакцин і їх перерозподілом. 

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


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