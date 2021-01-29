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В Кабміні показали календарний план вакцинації українців

П'ятниця, 29 січня 2021, 18:14

Під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій головний санітарний лікар Віктор Ляшко презентував Календарний план вакцинації населення у 2021 році, який передбачає додаткову закупівлю близько 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.  

Джерело: повідомлення Кабінету міністрів

Деталі: Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинування людей повинне розпочатись у лютому, згідно із затвердженим Національним планом, який визначає 5 етапів вакцинації.

У Календарному плані ж має бути відображене, зокрема, хто, коли й де зможе безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу.

За словами Ляшка, оперативний штаб з протидії вакцинокерованим інфекціям у МОЗ визначив прогнозовану кількість вакцин для закупівлі Україною на рівні 15 мільйонів додаткових доз.

Згідно із оприлюдненим планом, протягом лютого-квітня буде використано 367 тисяч безкоштовних вакцин для медиків стаціонарів і учасників ООС. Наступними у списку вакцинованих йдуть люди віком 80+ і працівники первинної медичної допомоги. Далі решта. 

 
Кабмін

Передісторія: Вакцинація від COVID-19 в Україні може початися 15 лютого – орієнтовно тоді в Україну привезуть перші вакцини.

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Українська правда

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Теми: вакцинаціяКабінет міністрівкоронавірус
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