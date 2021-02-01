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Україна проситиме про більшу кількість вакцин Pfizer

Понеділок, 1 лютого 2021, 10:41

Україна подасть додатковий запит до COVAX щодо збільшення кількості вакцин компанії Pfizer.

Джерело: брифінг заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Іващенка

Пряма мова: "З квітня COVAX очікує на збільшення об’єму вакцин, і ми також висловлюємо зацікавленість у продовженні даного партнерства.

Передусім до 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у 2 кварталі 2021 року".

Деталі: За словами Іващенка, Україна рухається за графіком вакцинування і ситуація перебуває під контролем.

Що було раніше: Іващенко зазначив, що на початку січня Україна подала технічну заявку на залучення України до першої хвилі вакцинації з використанням вакцини "Pfizer"/"Biontech". Україна запевнила, що може забезпечити необхідний холодовий ланцюг, перевезення та зберігання таких вакцин при ультранизьких температурах.

За його словами, Україна розпочне вакцинацію проти коронавірусу у лютому, а перші вакцини проти COVID-19 надійдуть в середині лютого.  

Українська правда
Теми: вакцинаціяУкраїнаCovid-2019коронавірусМОЗ


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