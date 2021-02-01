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Кількість нових хворих на коронавірус у Києві знизилася: 161 за добу

Понеділок, 1 лютого 2021, 12:40
Кількість нових хворих на коронавірус у Києві знизилася: 161 за добу

У Києві за минулу добу виявили 161 хворого на коронавірус, померли 5 людей, одужали 764 пацієнти.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі 1 лютого

Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу –  161. Померли 5 людей… Одужали за минулу добу 764 людини".

Деталі: Коронавірус 31 січня діагностували у: 82 жінок віком від 18 до 88 років, 73 чоловіків віком від 19 до 81 років, 2 дівчат віком 5 та 7 років та 4 хлопчиків від 1 до 11 років.

Захворіли, зокрема, четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 70, в Дарницькому — 48 та в Святошинському районі – 12 випадків.

 

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на цей момент в столиці вже 128 550. Всього коронавірус забрав життя 2370 киян. Подолали хворобу 69 322 мешканці Києва.

Що передувало: Протягом суботи 30 січня в столиці виявили ще 215 хворих коронавірусом, 16 заражених померли.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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