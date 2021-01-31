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У Києві за добу – більше двох сотень нових заражень Covid, 16 людей померли

Неділя, 31 січня 2021, 11:12
У Києві за добу – більше двох сотень нових заражень Covid, 16 людей померли
Фото: Маркіян Лисейко, ЕРА

Протягом суботи, 30 січня, в столиці виявили ще 215 хворих коронавірусом, 16 заражених померли.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Так, за останній день захворіли 117 жінок віком від 19 до 83 років, 88 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв, 2 дівчинки 1 і 3 років та 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Covid-19 виявили у 10 медиків.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 26 пацієнтів. Одужали за добу 707 людей.

Підтверджених випадків захворювання у Києві на сьогодні вже 128 389. Коронавірус подолали 68 558 киян. За період пандемії коронавірус забрав життя 2365 мешканців міста.

Пряма мова Кличка: "Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 76, у Дніпровському – 51 та в Святошинському районі — 25 випадків".

 

Нагадаємо: 30 січня в Україні зафіксували 3177 нових випадків коронавірусної хвороби, 79 хворих померли.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірусепідемія
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