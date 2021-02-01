Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада цього тижня може розглянути законопроєкт про зброю

Понеділок, 1 лютого 2021, 15:15

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що цього тижня до парламенту можуть внести законопроєкт про обіг цивільної зброї.

Джерело: брифінг Разумкова у Верховні Раді 1 лютого

Пряма мова: "Законопроєкт є, він дискусійний. В ньому є як правильні речі, так і ті речі, які будуть розділяти зал.
Я думаю, що на цьому тижні він буде винесений у стіни Верховної Ради. Його буде представляти Ігор Фріз. Подивимося, який результат ми будемо мати.

Це перше читання. Буде можливість його доопрацювати з урахуванням тих пропозицій і зауважень, які уже фактично лунають і в суспільстві, і серед народних депутатів, а далі подивимося".

Що було раніше: Разумков у січні розповів, що вважає законопроект №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї" дискусійним і таким, що потребує доопрацювання.

Законопроєкт пропонує видавати посвідчення власника зброї із зазначенням категорії зброї, а також технічний паспорт на кожну одиницю зброї із інформацією про власника та серійний номер.

Право на отримання посвідчення зможуть мати дієздатні українці, які не мають медичних протипоказань, непогашеної судимості, не притягувалися до адмінвідповідальності протягом року.

Документом передбачається створення Єдиного держреєстру цивільної зброї.

Також пропонується обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі через використання зброї.

Українська правда
Теми: Верховна РадазброязаконодавствоРазумков Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаСБУ викрила агентурну мережу спецслужб РФ у Telegram: "Легитимный", "Резидент" і т.д

відео (оновлено)Разумков опублікував пафосне відео про початок роботи Ради

Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...

Зеленський: Якби в України була ядерна зброя, вторгнення Росії не було б

відеоСолісту білоруського гурту "Песняры" заборонили в’їзд в Україну

МОЗ: Україна вже за два тижні отримає вакцини від коронавірусу 

Усі новини...
Верховна Рада
Разумков опублікував пафосне відео про початок роботи Ради
Влада анонсує нову законодавчу ініціативу щодо референдумів
Через замах на вбивство "правої руки" Баканова на засідання зберуться два комітети Ради 
Останні новини
15:25
Україна відреагувала на "брутальне насильство" щодо акцій протесту в Росії
15:15
Рада цього тижня може розглянути законопроєкт про зброю
15:03
Україна відновила імпорт електроенергії з Росії
15:00
Температурні гойдалки: 2 лютого в Україні від 15° морозу до 13° тепла
14:51
Ляшко пояснив, коли може знадобитися свідоцтво про вакцинацію
14:42
фотоУкраїнські і американські ВМС потренувалися разом у Чорному морі
14:31
Ощадбанк знизив ставки за кредитами для бізнесу
14:24
У деяких регіонах можуть послабити карантин – Шмигаль
14:13
фотоIKEA відкрила перший магазин в Україні
14:10
інфографікаСБУ викрила агентурну мережу спецслужб РФ у Telegram: "Легитимный", "Резидент" і т.д
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!