Рада цього тижня може розглянути законопроєкт про зброю

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що цього тижня до парламенту можуть внести законопроєкт про обіг цивільної зброї.

Джерело: брифінг Разумкова у Верховні Раді 1 лютого

Пряма мова: "Законопроєкт є, він дискусійний. В ньому є як правильні речі, так і ті речі, які будуть розділяти зал.

Я думаю, що на цьому тижні він буде винесений у стіни Верховної Ради. Його буде представляти Ігор Фріз. Подивимося, який результат ми будемо мати.

Це перше читання. Буде можливість його доопрацювати з урахуванням тих пропозицій і зауважень, які уже фактично лунають і в суспільстві, і серед народних депутатів, а далі подивимося".

Що було раніше: Разумков у січні розповів, що вважає законопроект №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї" дискусійним і таким, що потребує доопрацювання.

Законопроєкт пропонує видавати посвідчення власника зброї із зазначенням категорії зброї, а також технічний паспорт на кожну одиницю зброї із інформацією про власника та серійний номер.

Право на отримання посвідчення зможуть мати дієздатні українці, які не мають медичних протипоказань, непогашеної судимості, не притягувалися до адмінвідповідальності протягом року.

Документом передбачається створення Єдиного держреєстру цивільної зброї.

Також пропонується обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі через використання зброї.