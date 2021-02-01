Гостинний двір: Кличко розкритикував "маневри" Мінкульту і просить прем'єра втрутитися

Мер Києві Віталій Кличко просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля втрутитися в ситуацію довкола Гостинного двору і передати його громаді міста.

Джерело: Кличко у Facebook

Деталі: Мер запевняє, що місто готове здійснити реконструкцію Гостинного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією, але звинувачує Міністерство культури і науки в блокуванні цього процесу.

Мовляв, спочатку міністр Олександр Ткаченко заблокував рішення про передачу на засіданні уряду, запропонувавши підписати меморандум. Його уклали і погодили з Мінкультом. Кличко каже, що той документ "загубився", а тепер міністерство ще й хоче забрати Гостинний двір собі.

Пряма мова: "Я вважаю це навмисним блокуванням і затягуванням часу, протягом якого Гостинний двір стоятиме в такому ж стані і руйнуватиметься! Бо Мінкульт повинен заново пройти всі бюрократичні процедури, які до цього подолало місто. А потім - вкласти кошти в реконструкцію об‘єкту…

А всі "маневри" Мінкульту, переконаний, спрямовані на заморожування будь-яких ініціатив із відновлення об‘єкту і його роботи для громади Києва.

Тому, я звертаюся до прем’єр-міністра втрутитися в ситуацію і невідкладно передати Гостинний двір громаді міста. Кияни чекають на це давно".

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