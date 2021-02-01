Гостинний двір: Кличко розкритикував "маневри" Мінкульту і просить прем'єра втрутитися
Мер Києві Віталій Кличко просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля втрутитися в ситуацію довкола Гостинного двору і передати його громаді міста.
Джерело: Кличко у Facebook
Деталі: Мер запевняє, що місто готове здійснити реконструкцію Гостинного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією, але звинувачує Міністерство культури і науки в блокуванні цього процесу.
Мовляв, спочатку міністр Олександр Ткаченко заблокував рішення про передачу на засіданні уряду, запропонувавши підписати меморандум. Його уклали і погодили з Мінкультом. Кличко каже, що той документ "загубився", а тепер міністерство ще й хоче забрати Гостинний двір собі.
Пряма мова: "Я вважаю це навмисним блокуванням і затягуванням часу, протягом якого Гостинний двір стоятиме в такому ж стані і руйнуватиметься! Бо Мінкульт повинен заново пройти всі бюрократичні процедури, які до цього подолало місто. А потім - вкласти кошти в реконструкцію об‘єкту…
А всі "маневри" Мінкульту, переконаний, спрямовані на заморожування будь-яких ініціатив із відновлення об‘єкту і його роботи для громади Києва.
Тому, я звертаюся до прем’єр-міністра втрутитися в ситуацію і невідкладно передати Гостинний двір громаді міста. Кияни чекають на це давно".
Передісторія:
- Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році. 15 серпня 2011 року Кабмін виключив Гостинний двір з Державного реєстру пам`яток архітектури.
- 20 вересня 2012 року Київрада передала ТОВ "Укрреставрація" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Це рішення обурило столичних активістів, тому вони розпочали у Гостинному дворі акцію протесу.
- 24 червня 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі. 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну про виключення Гостинного двору з реєстру пам’яток.
- У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні архітектурної пам’ятки Гостинного Двору у державну власність.
- Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року. У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу Гостинного двору у власність громади, готова взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.