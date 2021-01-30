Ткаченко просить передати Гостинний Двір Мінкульту, щоб зробити музей

Міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням передати Гостинний двір на баланс Мінкультури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва і культурний хаб.

Джерело: Ткаченко у Facebook

Дослівно: "Враховуючи, що концепцію подальшого розвитку об’єкта ще не було презентовано, я виступив з ініціативою створити Музей сучасного мистецтва та культурний хаб саме на базі Гостинного Двору. Розмови про логічність і актуальність такої ідеї у спільноті тривають вже чимало років. Реалізація у межах проекту Великої Реставрації. І відповідно звернувся до Прем’єра щодо передачі його на баланс МКІП".

"Щоб вберегти Гостинний Двір від долі чергового ТРЦ в історичному серці столиці та розуміючи необхідність ефективної музейної інституції сучасного мистецтва, переконаний, що звернення до Кабінету Міністрів щодо передачі Гостинного двору до МКІП – державна позиція, яка дозволить реставрувати та відновити Гостинний Двір, а також створити і Музей сучасного мистецтва, і один із кращих культурних хабів країни".

Деталі: Ткаченко запевнив, що Гостинний Двір у жодному випадку не буде переданий під приватну забудову.

Він також запевнив, що кожен крок міністерства щодо Гостинного Двору обов’язково обговорюватиметься із громадськістю і буде висвітлюватись публічно.

Міністр повідомив, що в суботу зустрівся з активістами та юристами, які вже багато років захищають Гостинний Двір.

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