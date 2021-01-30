Ткаченко просить передати Гостинний Двір Мінкульту, щоб зробити музей
Міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням передати Гостинний двір на баланс Мінкультури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва і культурний хаб.
Джерело: Ткаченко у Facebook
Дослівно: "Враховуючи, що концепцію подальшого розвитку об’єкта ще не було презентовано, я виступив з ініціативою створити Музей сучасного мистецтва та культурний хаб саме на базі Гостинного Двору. Розмови про логічність і актуальність такої ідеї у спільноті тривають вже чимало років. Реалізація у межах проекту Великої Реставрації. І відповідно звернувся до Прем’єра щодо передачі його на баланс МКІП".
"Щоб вберегти Гостинний Двір від долі чергового ТРЦ в історичному серці столиці та розуміючи необхідність ефективної музейної інституції сучасного мистецтва, переконаний, що звернення до Кабінету Міністрів щодо передачі Гостинного двору до МКІП – державна позиція, яка дозволить реставрувати та відновити Гостинний Двір, а також створити і Музей сучасного мистецтва, і один із кращих культурних хабів країни".
Деталі: Ткаченко запевнив, що Гостинний Двір у жодному випадку не буде переданий під приватну забудову.
Він також запевнив, що кожен крок міністерства щодо Гостинного Двору обов’язково обговорюватиметься із громадськістю і буде висвітлюватись публічно.
Міністр повідомив, що в суботу зустрівся з активістами та юристами, які вже багато років захищають Гостинний Двір.
Передісторія:
- Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році. 15 серпня 2011 року Кабмін виключив Гостинний двір з Державного реєстру пам`яток архітектури.
- 20 вересня 2012 року Київрада передала ТОВ "Укрреставрація" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Це рішення обурило столичних активістів, тому вони розпочали у Гостинному дворі акцію протесу.
- 24 червня 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі. 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну про виключення Гостинного двору з реєстру пам’яток.
- У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні архітектурної пам’ятки Гостинного Двору у державну власність.
- Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.
- У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу Гостинного двору у власність громади, готова взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.