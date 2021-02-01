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Ткаченко пояснив, чому заважає владі Києва отримати "Гостинний двір"

Понеділок, 1 лютого 2021, 18:14

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко не хоче, аби розташований у Києві торговельний комплекс "Гостинний двір" перейшов у розпорядження столичної влади, бо сумнівається, що та зробить з нього "культурний хаб".

Джерело: його телеграм-канал

Деталі: За словами Ткаченка, щойно будівлю "Гостинного двору" повернули у власність держави, постало питання щодо його концепції: культурний хаб або черговий ТРЦ. Він наголосив, що за рік КМДА, яка захотіла отримати цей об’єкт у комунальну власність, не спромоглася оприлюднити проект концепції.

Тому, зазначив міністр, на засіданні уряду він попросив не поспішати з передачею, а укласти спершу між Мінкультом та КМДА меморандум, в якому влада Києва пообіцяє створити у будівлі культурний хаб та деякі музеї.

Пряма мова: "Майже по спливу місяця стало очевидно, що в КМДА не поспішають пристати на цю ідею. Тож я виступив з ініціативою та звернувся до прем’єра щодо передачі "Гостинного двору" на баланс МКІП для створення у рамках проекту "Велика реставрація" музею сучасного мистецтва та культурного хабу.

Як тільки про це стало відомо в КМДА – меморандум у нашій редакції було підписано миттєво. Але ми не стали чекати роки і ініціатива щодо передачі Гостинного двору МКІП почала втілюватись.

Наразі ми очікуємо на рішення уряду. Сподіваємось, воно буде ухвалено на користь МКІП, що дасть нам правові підстави для боротьби з рейдерами, а також для повноцінної реалізації концепції Музею сучасного мистецтва із залученням громадськості".

Передісторія: Мер Києві Віталій Кличко просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля втрутитися в ситуацію довкола "Гостинного двору" і передати його громаді міста.

Він запевняє, що місто готове відремонтувати будівлю, створити в ній громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, проте Міністерство культури та інформполітики блокує цей процес.

Кличко вважає, що міністерство намагається "заморозити будь-які ініціативи із відновлення об‘єкту і його роботи для громади Києва".

Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року. У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" до ФДМУ. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу "Гостинного двору" у власність громади, готова взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.

Українська правда
Теми: ТкаченкоВіталій КличкоГостинний двірКиївнерухомість


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