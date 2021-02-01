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У зоні ООС під час чергування зник військовий

Понеділок, 1 лютого 2021, 19:21
У зоні ООС під час чергування зник військовий

Ввечері 28 січня, під час перевірки особового складу, в одному з підрозділів військової частини в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" виявили відсутність військовослужбовця.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Військового одразу почали шукати, але безрезультатно.

Зазначається, що він зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишилися на місці служби.

За наявною інформацією військовий знаходиться на території, не підконтрольній уряду України.

Наразі тривають слідчі дії, обставини з'ясовуються. В ООС зазначають, що зниклий характеризується товаришами по службі як людина "винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав".

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійнаЗбройні сили
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