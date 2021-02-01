Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповів, що президент Володимир Зеленський дав завдання вивести в космос апарат дистанційного зондування землі.

Джерело: Уруський у Facebook

Пряма мова Уруського: "(на засіданні) акцентував увагу не прискоренні виконання завдання президента Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)".

Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя незалежності України.

Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектра завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами закордоном".

Нагадаємо: Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України. На Хрещатику та майдані Незалежності проведуть військовий парад.