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Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України

Понеділок, 1 лютого 2021, 22:27
Зеленський доручив запустити супутник до 30-річчя незалежності України
Фото: ОП

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповів, що президент Володимир Зеленський дав завдання вивести в космос апарат дистанційного зондування землі.

Джерело: Уруський у Facebook

Пряма мова Уруського: "(на засіданні) акцентував увагу не прискоренні виконання завдання президента Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)".

Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя незалежності України.

Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектра завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами закордоном".

Нагадаємо: Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України.  На Хрещатику та майдані Незалежності проведуть військовий парад.

Українська правда

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Теми: Зеленськийкосмоснаука
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