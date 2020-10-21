Зеленський запланував військовий парад на 30 річницю Незалежності

Президент Володимир Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України. На Хрещатику та майдані Незалежності проведуть військовий парад.

Джерело: указ Зеленського

Деталі: Він вимагає від Кабміну забезпечити виконання плану, який передбачає організацію та проведення 24 серпня 2021 року, у День Незалежності України:

параду військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України на вулиці Хрещатик та на майдані Незалежності у місті Києві;

урочистостей за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості;

церемоній покладання квітів до пам’ятників.

Також планується провести конференції, круглі столи, виставки і т.д.

До свята мають виготовити ювілейну монету та поштову марку.

Чому це важливо: Зеленський після приходу до влади обидва роки не влаштовував військові паради, натомість були концерти та виступи українських співаків.

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