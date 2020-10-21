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Зеленський запланував військовий парад на 30 річницю Незалежності

Середа, 21 жовтня 2020, 18:50
Зеленський запланував військовий парад на 30 річницю Незалежності
фото з Дня незалежності 2020

Президент Володимир Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України.  На Хрещатику та майдані Незалежності проведуть військовий парад.

Джерело: указ Зеленського

Деталі: Він вимагає від Кабміну забезпечити виконання плану, який передбачає організацію та проведення 24 серпня 2021 року, у День Незалежності України:

  • параду військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України на вулиці Хрещатик та на майдані Незалежності у місті Києві;
  • урочистостей за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості;
  • церемоній покладання квітів до пам’ятників.

Також планується провести конференції, круглі столи, виставки і т.д.

До свята мають виготовити ювілейну монету та поштову марку.

Чому це важливо: Зеленський після приходу до влади обидва роки не влаштовував військові паради, натомість були концерти та виступи українських співаків.

Передісторія: 

  • На початку липня 2019 року Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти вручити військовим у вигляді премій.
  • П’ятий президент Петро Порошенко назвав це рішення свого наступника "не дуже далекоглядним".
  • У 2019 та у 2020 році Зеленський провів парад без військових та військової техніки.
  • Святкування Дня Незалежності у 2020 році у столиці коштувало щонайменше 1,6 мільйона гривень. Це у 6 разів дорожче, ніж попереднього року.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДень Незалежності
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