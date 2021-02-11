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Шмигаль: Санкції щодо низки соратників Януковича можна завершувати

Четвер, 11 лютого 2021, 19:23
Шмигаль: Санкції щодо низки соратників Януковича можна завершувати

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

Про це Шмигаль заявив на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє  "Європейська правда".

Так Шмигаль прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що ЄС може зняти санкції з сина експрезидента Віктора Януковича Олександра, а також кількох інших чиновників його режиму.

"Європа залишається на твердих непохитних позиціях щодо підтримки України, зокрема і в санкційній політиці", - сказав Шмигаль.

"Стосовно окремих фізичних осіб - там де санкції відіграли свою роль, де кошти або цінності, які були вкрадені, повернуті, там санкції можуть завершувати свою дію, але це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду, і діалог про це ведеться між Україною і ЄС абсолютно на професійному рівні, і на рівні законодавчому повною мірою", - додав глава уряду.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.

Ними є: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко. Санкції щодо них продовжені на один рік - до 6 березня 2021 року.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.

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