Зеленський ініціює скорочення повноважень ОАСК

Президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді підтримати законопроєкти щодо функціонування судової системи, зокрема щодо зменшення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що вже наступного тижня народні депутати зможуть розпочати опрацювання законопроєктів щодо функціонування судової системи, ініційованих Зеленським.

Дослівно: "У разі ухвалення першого законопроекту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

Таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК.

Другий законопроект передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя".

Пряма мова Зеленського: "Робота судової системи має бути відкоригована. "Закон" і "справедливість" мають бути головними словами для українських судів. Чинне законодавство дає необхідні рамки, щоб проводити зміни. Але конкретні кроки потребують підтвердження від парламенту".