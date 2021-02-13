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У Вірменії стався землетрус

Субота, 13 лютого 2021, 16:40
У Вірменії стався землетрус

У Вірменії стався землетрус, епіцентр знаходився за 8 кілометрів на південний схід від столиці країни Єревану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Азатутюн.

Згідно з повідомленням служби надзвичайних ситуацій, поштовхи сталися о 15:29 за місцевим часом. 

Магнітуда в епіцентрі складала 6-7 балів за шкалою Ріхтера. У Єревані поштовхи відчувалися з силою 5-6 балів, сусідніх районах - 3-4 бали. 

Є перші повідомлення про руйнування у Єревані, про постраждалих поки не повідомляють.

Після основного поштовху зафіксували ще 20 дрібніших афтершоків. Людей закликають поки не повертатися додому і залишатись під відкритим небом. 

Це не перший відносно сильний землетрус за останній час - тиждень тому поштовхи силою 6-7 балів зафіксували у Гегаркунікській області на сході країни. 

Після цього прогнозували нові землетруси слабкої або помірної сили.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменія
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