У Вірменії стався землетрус
У Вірменії стався землетрус, епіцентр знаходився за 8 кілометрів на південний схід від столиці країни Єревану.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Азатутюн.
Згідно з повідомленням служби надзвичайних ситуацій, поштовхи сталися о 15:29 за місцевим часом.
Магнітуда в епіцентрі складала 6-7 балів за шкалою Ріхтера. У Єревані поштовхи відчувалися з силою 5-6 балів, сусідніх районах - 3-4 бали.
Є перші повідомлення про руйнування у Єревані, про постраждалих поки не повідомляють.
Після основного поштовху зафіксували ще 20 дрібніших афтершоків. Людей закликають поки не повертатися додому і залишатись під відкритим небом.
Це не перший відносно сильний землетрус за останній час - тиждень тому поштовхи силою 6-7 балів зафіксували у Гегаркунікській області на сході країни.
Після цього прогнозували нові землетруси слабкої або помірної сили.