Поставок електрики з РФ можна уникнути у майбутньому – Вітренко

Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з Російської Федерації, якщо підготується до наступного опалювального сезону, зокрема, належно відремонтує атомні енергоблоки та блоки ТЕС.

Джерело: виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: За словами очільника енергетичного відомства, імпорту електроенергії з Російської Федерації можна уникнути, проте це потребує низки системних рішень.

Вітренко не став звинувачувати попередників у ситуації, що склалася, але зазначив, що Україна досі залежна від енергосистем Білорусі та Росії, в той час, коли цього вже можна було позбутися.

Пряма мова: "Наприклад, якби влітку ремонтувалися ті блоки, про які ми кажемо, і вони всі працювали, не потрібно було би нічого імпортувати. А коли влітку нормально не ремонтується, переноситься ремонтна програма "Енергоатому", коли немає нормального об’єднання з європейською системою, ми приходимо до того, що, на жаль, є фактична залежність роботи системи від перетоків електроенергії, яка поступає, наприклад, з тієї ж Білорусі. Бо інакше збалансувати систему без віялових відключень практично неможливо.

Потрібно влітку цього року готуватися до опалювального сезону наступного року. Тобто ремонтувати блоки, забезпечувати вугіллям склади відповідно, всю систему зробити так, щоб ми наступний опалювальний сезон забезпечували себе своєю електроенергією. Ми це можемо робити. Ще раз, у нас 13 блоків зараз тільки теплових станцій в ремонтах. 13 блоків! Якби цього не було, то не було би проблем".

Додатково: Вітренко нагадав про важливий крок по від’єднанню від енергосистеми з Росією і Білоруссю і приєднанню до системи з ЄС, який досі не імплементований. За словами в.о. міністра, це планувалося ще у 2017 році, а наразі очікується у 2023 році.

Пряма мова Вітренка: "Оцей план, який був у 2017 році, якраз і передбачає, що у 2023 році ми маємо приєднатися. У 2022 році ми маємо впродовж двох тижнів (один тиждень взимку, один тиждень влітку) працювати в автономному режимі. Але це можна було зробити раніше".

Нагадаємо: Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.