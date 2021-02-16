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Вперше із жовтня у світі виявили менше 300 тисяч хворих на COVID-19

Вівторок, 16 лютого 2021, 05:03
Вперше із жовтня у світі виявили менше 300 тисяч хворих на COVID-19

Станом на 16 лютого у світі виявили близько 262 943 нових випадків COVID-19, найбільше – у США, Бразилії та Росії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США виявили 52 785 нових випадків, у Бразилії - 32 197, у Росії - 14 207 (зауважимо: усі ці країни входять до десятки країн з найбільшою кількістю населення).

Крім того, 11 942 нових випадків – в Іспанії, 9 765 – у Великій Британії,  9 139 – в Індії.

Померли від COVID-19 - 6 573 людини.

Загалом від хвороби померли 2,4 млн людей, однак вилікувалися - 84,3 млн. Активних випадків у світі майже 23 млн.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: Зокрема в Україні 14 лютого діагностували COVID-19 у 2 332 осіб. У лікарні поклали 1 145 хворих, померли 62 пацієнти, одужали 2 478 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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