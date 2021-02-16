Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вперше із жовтня у світі виявили менше 300 тисяч хворих на COVID-19

Вівторок, 16 лютого 2021, 06:03

Станом на 16 лютого у світі виявили близько 262 943 нових випадків COVID-19, найбільше – у США, Бразилії та Росії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США виявили 52 785 нових випадків, у Бразилії - 32 197, у Росії - 14 207 (зауважимо: усі ці країни входять до десятки країн з найбільшою кількістю населення).

Крім того, 11 942 нових випадків – в Іспанії, 9 765 – у Великій Британії,  9 139 – в Індії.

Померли від COVID-19 - 6 573 людини.

Загалом від хвороби померли 2,4 млн людей, однак вилікувалися - 84,3 млн. Активних випадків у світі майже 23 млн.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: Зокрема в Україні 14 лютого діагностували COVID-19 у 2 332 осіб. У лікарні поклали 1 145 хворих, померли 62 пацієнти, одужали 2 478 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Велика Британія знайшла черговий штам коронавірусу

Зеленський дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох військових

Вітренко просить Шмигаля звільнити Коболєва та Наглядову раду "Нафтогазу"

Гвінея оголосила про епідемію Ебола, сусідні країни посилили заходи безпеки

Угорський єврокомісар вимагав від України закрити "Миротворець", погрожуючи наслідками

Новини 15 лютого: свіжі президентські рейтинги, підірваний бойовик

Усі новини...
коронавірус
Велика Британія виявила черговий штам коронавірусу
Щеплювати від COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. УП пояснює все про вакцинацію в Україні
Степанов каже, що перша партія вакцини проти коронавірусу "трішечки затримується"
Останні новини
10:29
Jaguar повністю перейде на виробництво електрокарів
10:28
Степанов назвав елементом війни проти нього справу про закупівлю вакцин
10:24
Вовк про ідею Зеленського скоротити повноваження ОАСК: Ініціатива під тиском
09:47
У Білорусі силовики проводять обшуки у журналістів і правозахисників 
09:44
відеоSpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink, але втратила частину ракети-носія Falcon 9
09:40
Гривня різко послабилась до долара
09:05
В Англії обов’язкові "карантинні" готелі за 1750 фунтів прийняли перших мандрівників
08:44
COVID в Україні: 3 143 нових випадки, 915 госпіталізованих, 150 померлих за добу
08:23
ПАР хоче повернути в Індію 1 млн доз вакцини AstraZeneca
08:00
Головні новини понеділка і ночі: президентські рейтинги, підірваний бойовик
Усі новини...