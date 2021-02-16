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Окупанти обстріляли з гранатомета Славне, Опитне та Світлодарськ

Вівторок, 16 лютого 2021, 06:52
Окупанти обстріляли з гранатомета Славне, Опитне та Світлодарськ

Протягом 15 лютого окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед українських захисників немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Неподалік Славного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування РФ вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська також здійснили провокаційні обстріли - з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Зазначається, що на обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

16 лютого порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: війнаРосіяДонбас
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